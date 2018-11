Minister Peeters ontkent dat al cijfers over loonmarge circuleren

De CRB, waarin vakbonden en werkgevers zetelen, berekent elke twee jaar met hoeveel de lonen in ons land mogen stijgen om competitief te blijven met onze buurlanden. Dat rapport is traditioneel het startschot voor het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord. Maar volgens het ABVV wijzen de eerste cijfers van de CRB op een volledige loonblokkering.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer veegde minister Peeters dat cijfer resoluut van tafel. 'De wet van 1996 zegt duidelijk dat de loonmarge nooit onder nul kan gaan', antwoordde hij op vragen van Meryame Kitir (sp.a) en Frédéric Daerden (PS). Peeters was er hoorbaar niet mee opgezet dat 'zoiets zonder blikken of blozen wordt verkondigd'.

Bovendien spreekt de CD&V-vicepremier tegen dat er voorlopige cijfers zouden circuleren binnen de CRB. Volgens Peeters is de instelling nog volop bezig met berekeningen en wordt het technisch rapport met daarin de beschikbare marge tegen halfweg januari verwacht.

'Onaanvaardbaar'

Eerder op de dag had ook Danny Van Assche, de topman van werkgeversorganisatie Unizo, al gereageerd op de communicatie van de socialistische vakbond. 'Het is de gewoonte om eerst het rapport van de CRB af te wachten en dan het interprofessioneel overleg te voeren', aldus Van Assche. 'Nu al een voorlopig cijfer geven, puur om de mensen bang te maken, is onaanvaardbaar.'

'Nu zijn er nog geen definitieve cijfers. Ik weet zelfs niet of de cijfers van ABVV juist zijn.' Volgens de Unizo-topman gaat de koopkracht er niet op achteruit. 'Met onze automatische indexering is de koopkrachtvastheid gegarandeerd. Er is bij mijn weten geen indexsprong voorzien, dus is de koopkrachtvastheid zeker. Ik begrijp niet waarom men de mensen dan moet opjutten.'