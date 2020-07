Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt Vlamingen die nog snel willen investeren in zonnepanelen om zo nog te kunnen profiteren van een terugdraaiende teller, vooraleer dat systeem eind dit jaar afloopt.

Het is nu of nooit voor wie nog wil profiteren van de terugdraaiende teller, klinkt het donderdag bij een installateur uit Tessenderlo in Het Belang van Limburg. Het voordelige systeem van de terugdraaiende teller loopt eind dit jaar af, dus wie daar nog van wil profiteren moet eigenlijk nu bestellen, luidt de boodschap.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir waarschuwt consumenten nu voor dergelijke boodschappen. 'De consument heeft recht op correcte informatie. 15 jaar lang een terugdraaiende teller is geen zekerheid', schrijft ze in een bericht op haar Facebookpagina. Dat komt omdat de terugdraaiende teller wordt aangevochten bij het Grondwettelijk Hof door de federale en Vlaamse energieregulatoren CREG en VREG en door de federale overheid, die er een vorm van discriminatie in zien tussen mensen met en mensen zonder zonnepanelen, legt ze uit. 'Ik doe er alles aan om de regeling te verdedigen bij het Grondwettelijk Hof, maar zij hebben het laatste woord. Indien het Hof de redenering volgt, draaien de meters van de ene dag op de andere niet meer terug', aldus de minister.

'Uitstekende investering'

Demir benadrukt dat zonnepanelen desondanks een 'uitstekende investering' blijven. 'Hernieuwbare energie is het broodnodige alternatief voor fossiele brandstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Maar als u de investering doet omdat de kranten schrijven dat het 'lucratief' is als u zich haast voor 1 januari, en u zo de 'garantie' hebt op een terugdraaiende energieteller gedurende 15 jaar, dan roep ik u op om twee keer na te denken.'

Vanaf 1 januari voert de Vlaamse regering een nieuwe premie in voor gezinnen die zonnepanelen op het dak van hun bestaande woning willen plaatsen. Die kan oplopen tot 1.500 euro. Dat steunmechanisme loopt af in 2024. 'Een risicoloos en rendabel systeem', zegt Demir daar zelf over. 'Vooraleer u een bestelbon ondertekent, moet u dus zelf oordelen of een snelle bestelling u het risico waard is', besluit ze.

Het is nu of nooit voor wie nog wil profiteren van de terugdraaiende teller, klinkt het donderdag bij een installateur uit Tessenderlo in Het Belang van Limburg. Het voordelige systeem van de terugdraaiende teller loopt eind dit jaar af, dus wie daar nog van wil profiteren moet eigenlijk nu bestellen, luidt de boodschap. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir waarschuwt consumenten nu voor dergelijke boodschappen. 'De consument heeft recht op correcte informatie. 15 jaar lang een terugdraaiende teller is geen zekerheid', schrijft ze in een bericht op haar Facebookpagina. Dat komt omdat de terugdraaiende teller wordt aangevochten bij het Grondwettelijk Hof door de federale en Vlaamse energieregulatoren CREG en VREG en door de federale overheid, die er een vorm van discriminatie in zien tussen mensen met en mensen zonder zonnepanelen, legt ze uit. 'Ik doe er alles aan om de regeling te verdedigen bij het Grondwettelijk Hof, maar zij hebben het laatste woord. Indien het Hof de redenering volgt, draaien de meters van de ene dag op de andere niet meer terug', aldus de minister.Demir benadrukt dat zonnepanelen desondanks een 'uitstekende investering' blijven. 'Hernieuwbare energie is het broodnodige alternatief voor fossiele brandstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Maar als u de investering doet omdat de kranten schrijven dat het 'lucratief' is als u zich haast voor 1 januari, en u zo de 'garantie' hebt op een terugdraaiende energieteller gedurende 15 jaar, dan roep ik u op om twee keer na te denken.' Vanaf 1 januari voert de Vlaamse regering een nieuwe premie in voor gezinnen die zonnepanelen op het dak van hun bestaande woning willen plaatsen. Die kan oplopen tot 1.500 euro. Dat steunmechanisme loopt af in 2024. 'Een risicoloos en rendabel systeem', zegt Demir daar zelf over. 'Vooraleer u een bestelbon ondertekent, moet u dus zelf oordelen of een snelle bestelling u het risico waard is', besluit ze.