Het Duitse autoconcern Volkswagen (VW) heeft in het schandaal rond de sjoemelsoftware in Duitsland een schikking getroffen met zowat 235.000 eigenaars van een betrokken dieselwagen. Dat heeft het gerecht van Braunschweig donderdag bekendgemaakt. Er zullen volgens VW schadevergoedingen betaald worden ten belope van 750 miljoen euro.

In totaal is zowat 90 procent van de meer dan 260.000 gerechtigden ingegaan op de schikking. Het gaat om bedragen van 1.350 euro tot 6.250 euro, die vanaf 5 mei uitbetaald zullen worden. De periode voor nieuwe aanmeldingen en het vervolledigen van ontbrekende informatie werd verlengd tot 30 april.

VW was begin dit jaar met de Duitse consumentenorganisatie vzbv een schikking overeengekomen. In de overeenkomst is voorzien dat getroffen consumenten een schadeloosstelling kunnen bekomen voor het waardeverlies van hun voertuig ten gevolge van het schandaal.

In totaal is zowat 90 procent van de meer dan 260.000 gerechtigden ingegaan op de schikking. Het gaat om bedragen van 1.350 euro tot 6.250 euro, die vanaf 5 mei uitbetaald zullen worden. De periode voor nieuwe aanmeldingen en het vervolledigen van ontbrekende informatie werd verlengd tot 30 april.VW was begin dit jaar met de Duitse consumentenorganisatie vzbv een schikking overeengekomen. In de overeenkomst is voorzien dat getroffen consumenten een schadeloosstelling kunnen bekomen voor het waardeverlies van hun voertuig ten gevolge van het schandaal.