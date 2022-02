Zuivelcoöperatie Milcobel moet 30.000 euro betalen omdat het een houdbaarheidsdatum niet heeft gerespecteerd. Het gaat niet over een datum op een melkfles, maar wel op een informatienota bij zijn coöperatieve aandelen.

De minnelijke schikking van de beurswaakhond FSMA volgt op een overtreding van regels die Milcobel moet volgen bij het aanbieden van beleggingsinstrumenten, zo blijkt uit een persbericht van de FSMA.

Milcobel is een zuivelcoöperatie die melk bij honderden melkveebedrijven ophaalt en er zuivelproducten van maakt. Milcobel bepaalt dat het aantal nieuwe aandelen waarop iedere bestaande coöperant elk jaar moet inschrijven, afhangt van de hoeveelheid melk die deze coöperant levert gedurende een kalenderjaar. Nieuwe coöperanten moeten het eerste jaar dat zij aandeelhouder worden, inschrijven op één aandeel.

Geldigheidsduur

Bedrijven moeten in bepaalde gevallen een informatienota publiceren voor beleggers. Milcobel presenteerde zo'n nota aan de FSMA op 21 november 2018 en publiceerde die op zijn website. De nota blijft echter maar een jaar geldig.

De aanbieding aan de bestaande en nieuwe coöperanten bleef lopen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de informatienota. Na de vervaldatum hebben nog bestaande coöperanten ingetekend op aandelen en er kwamen ook nieuwe coöperanten bij, zegt de FSMA.

De beurswaakhond oordeelde dat Milcobel in de fout ging door beleggingsinstrumenten aan te bieden op basis van een vervallen informatienota. Het onderzoek mondde uit in een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 30.000 euro en een bekendmaking op de website van de FSMA.

