Met deze apps parkeert u vlot in de stad

Parkopedia kan gebruikt worden in achtduizend steden in 75 landen, waaronder België. Enerzijds geeft de app u realtime informatie over openbare parkings, anderzijds krijgt u hiermee toegang tot garages en opritten die privépersonen te huur aanbieden. De resultaten kunt u filteren op nabijheid, prijs, beschikbaarheid en beoordeling van andere gebruikers. Het is zelfs mogelijk om de verhuurder te betalen via de app. Ter info: een aantal automerken maakt gebruik van Parkopedia voor hun geïntegreerde parkeerdiensten.

