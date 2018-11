Meldingsplicht in goksector uitgebreid

Gokspelen staan bekend als een geliefkoosde manier voor fraudeurs en criminelen om zwart geld wit te wassen. Tegelijk blijft ook de financiering van terrorisme met zwart geld een bezorgdheid. Daarom werd vorig jaar een nieuwe wet gestemd waardoor alle aanbieders van gokspelen voortaan verdachte spelers en transacties moeten aangeven bij de witwascel. Totnogtoe moesten enkel casino's dat doen.

Geens heeft nu een koninklijk besluit klaar dat de wet ten uitvoer brengt. Daarin wordt een risico-analyse van alle aanbieders van gokspelen gebruikt. Voor de wedkantoren wordt het risico als hoog ingeschat. Casino's, speelautomatenhallen, dagbladhandels en renbanen vertonen volgens deze analyse een gemiddeld risico. Ook zij moeten dus de preventieve witwasbepalingen toepassen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in te dijken. Café's en gelegenheden met bingotoestellen worden als weinig risicovol ingeschat. Zij vallen dus niet onder de meldingsplicht.

'Het is duidelijk dat er niet enkel via casino's een mogelijkheid bestaat om veel geld in te zetten op gokspelen', zegt Geens. 'Op deze manier komen de verdachte transacties aan de oppervlakte en kan er sneller ingegrepen worden.'