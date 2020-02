Huwelijkscontracten worden veel vaker tijdens het huwelijk dan ervoor gesloten, blijkt woensdag uit een analyse van Fednot van de cijfers van 2019. Vorig jaar werden bijna 24.000 huwelijkscontracten tussen gehuwden gesloten, terwijl dat er tussen aanstaande huwelijkspartners maar een kleine 13.000 waren.

Wie trouwt zonder speciale schikking valt onder het 'wettelijk stelsel'. Daarbij vallen de beroepsinkomsten van beide partners vanaf het huwelijk onder het gezamenlijke vermogen, en behouden beide partners daarnaast een eigen vermogen. In dat laatste zit alles wat ze al voor het huwelijk hadden, en de schenkingen en erfenissen die ze tijdens het huwelijk krijgen.

Koppels die dit anders willen kunnen een huwelijkscontract sluiten, en in de praktijk is te zien dat de meeste pas tijdens het huwelijk worden gesloten. In 2019 registreerden de notarissen 23.914 huwelijkscontracten die tijdens het huwelijk werden ondertekend, een stijging met bijna 13 procent tegenover 2018. Zes op de tien getrouwde koppels kozen voor het conventioneel gemeenschapsstelsel, waarbij het wettelijk stelsel hier en daar wordt aangepast.

Van de koppels met trouwplannen stapte vorig jaar een kwart naar de notaris voor een huwelijkscontract. Fednot registreerde 12.844 huwelijkscontracten tussen aanstaande echtgenoten, terwijl er jaarlijks zo'n 45.000 huwelijken in België worden voltrokken. In zeven op de tien gevallen werd gekozen voor een scheiding van goederen, terwijl dat er vijf jaar geleden nog maar zes op de tien waren.

Bij een scheiding van goederen is er geen gemeenschappelijk vermogen, en heeft elke partij zijn eigen vermogen waarin dan ook de eigen beroepsinkomsten terecht komen. 'Dat koppels steeds meer kiezen voor dit huwelijksregime is een logisch gevolg van het feit dat er ook meer nieuw samengestelde gezinnen zijn', zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. 'Wie hertrouwt, hoedt er zich voor veel goederen gemeenschappelijk te maken.'

