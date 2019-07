De Belgische telecomregulator BIPT voert de druk op voor lagere telecomtarieven nu de grote operatoren hun prijzen voor onder meer vast internet en televisie blijven verhogen. De combinatie van tv, telefonie en internet is vaak duur. Consumenten moeten gemakkelijker en goedkoper enkel vast internet kunnen verkrijgen. Ook de prijs voor mobiele data moet lager. Wie geen vaste telefoonlijn of televisie wil, kan nu al fors minder betalen.

Hebben consumenten nog televisie nodig? Volgens de Motion Picture Association of America (MPPA) zijn er wereldwijd meer mensen met een abonnement op een streamingdienst dan mensen met kabeltelevisie. Vooral in de Verenigde Staten zeggen meer en meer mensen hun kabel op, omdat ze genoeg hebben aan streamingdiensten zoals Netflix of Prime Video.

...