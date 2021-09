De Vlaamse win-winlening blijft doorstomen. Begin september waren er al 6.161 leningen geregistreerd, goed voor een bedrag van meer dan 100 miljoen euro. Dat is nu al meer dan het ganse jaar 2020. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) donderdag heeft bekendgemaakt.

Via de win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om een achtergestelde lening te verstrekken aan bevriende zelfstandigen en kmo's, maar ook aan vzw's als sportclubs of sociaal-culturele verenigingen. Sinds oktober 2020 is de werking uitgebreid en versoepeld: particulieren kunnen tot 75.000 euro lenen en kunnen - in samenspraak - de looptijd bepalen tussen 5 en 10 jaar. Begunstigden kunnen tot 300.000 euro lenen.

Het effect van de uitbreiding in oktober vorig jaar is ook al maanden duidelijk merkbaar in de aanvragen. Intussen staat de teller al op meer dan 6.000 leningen. Volgens de minister wordt in 8 op de 10 gevallen ook gekozen voor een andere looptijd dan de standaardlooptijd van 8 jaar zoals vroeger. Bij 1 op de 5 leningen is het bedrag ook hoger dan 50.000 euro, wat vroeger het maximum was.

'De Vlaming springt massaal op de vernieuwde win-winlening', zegt minister Crevits. 'Dat er op 9 maanden tijd al meer dan 100 miljoen euro aan win-winleningen werden geregistreerd is een ongelofelijk succes. Dat geeft onze ondernemers het duwtje in de rug om verder te werken', besluit de CD&V-minister.

Via de win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om een achtergestelde lening te verstrekken aan bevriende zelfstandigen en kmo's, maar ook aan vzw's als sportclubs of sociaal-culturele verenigingen. Sinds oktober 2020 is de werking uitgebreid en versoepeld: particulieren kunnen tot 75.000 euro lenen en kunnen - in samenspraak - de looptijd bepalen tussen 5 en 10 jaar. Begunstigden kunnen tot 300.000 euro lenen.Het effect van de uitbreiding in oktober vorig jaar is ook al maanden duidelijk merkbaar in de aanvragen. Intussen staat de teller al op meer dan 6.000 leningen. Volgens de minister wordt in 8 op de 10 gevallen ook gekozen voor een andere looptijd dan de standaardlooptijd van 8 jaar zoals vroeger. Bij 1 op de 5 leningen is het bedrag ook hoger dan 50.000 euro, wat vroeger het maximum was.'De Vlaming springt massaal op de vernieuwde win-winlening', zegt minister Crevits. 'Dat er op 9 maanden tijd al meer dan 100 miljoen euro aan win-winleningen werden geregistreerd is een ongelofelijk succes. Dat geeft onze ondernemers het duwtje in de rug om verder te werken', besluit de CD&V-minister.