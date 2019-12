De individuele effectieve consumptie - een maatstaf voor de materiële welvaart - in België behoort tot de hoogste van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat.

De individuele effectieve consumptie lag vorig jaar in ons land 13 procent hoger dan het Europees gemiddelde. Dat is gelijkaardig met de voorbije jaren.

We moeten daarmee enkel Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken laten voorgaan. Al is Luxemburg een geval apart. Daar ligt de materiële welvaart meer dan een derde (34 procent) hoger dan het EU-gemiddelde. De rest van de landen liggen dichter bijeen. Nederland en Groot-Brittannië kennen een gelijkaardig consumptieniveau als België.

Tien EU-landen doen beter dan het Europees gemiddelde, terwijl in veertien landen de consumptie onder het EU-gemiddelde ligt. Bulgarije bengelt onderaan, met een consumptie per inwoner die 56 procent van het gemiddelde bedraagt.