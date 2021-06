Malta eerste EU-land ooit op 'grijze lijst' van taskforce tegen witwassen

Malta staat voortaan op de lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie voor de bestrijding van witwaspraktijken. De republiek in de Middellandse Zee heeft toegezegd de witteboordencriminaliteit op het eiland beter in het oog te zullen houden, zei de Maltese premier woensdag.