Tot nu toe zijn nog geen 4.000 Vlamingen overgeschakeld op de maandelijkse facturatie van hun reëel energieverbruik, in plaats van met voorschotten te werken. Deel van de reden: grote energieleveranciers bieden de optie nog niet allemaal aan. Nochtans is dat sinds april verplicht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Energieleveranciers met meer dan 200.000 klanten zijn sinds april verplicht om klanten de optie aan te bieden hun verbruik op maandelijkse basis te factureren. In dat geval betaal je als consument niet meer elke maand een vast voorschot, maar wel wat je reële energieverbruik is geweest die maand, zoals ook de gewoonte is bij je maandelijkse telefoonafrekening.

Toch is de nieuwe dienst weinig gekend. Tot eind juni kozen slechts 3.843 klanten in Vlaanderen voor de maandelijkse facturatie van hun elektriciteitsverbruik, blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius. Vijf leveranciers - Engie, Luminus, Eneco, TotalEnergies en Mega - tellen meer dan 200.000 klanten in Vlaanderen en zijn dus wettelijk verplicht de optie te voorzien. Alleen doen ze dat niet allemaal, blijkt uit de V-test van energieregulator VREG.

Zo biedt TotalEnergies tot op vandaag geen formule aan met maandelijkse afrekening van het reëel verbruik. Bij Luminus en Engie bestaat de optie wel bij al hun contractformules, terwijl Eneco de mogelijkheid bij een van z'n twee elektriciteitstarieven aanbiedt. Bij Mega bestaat de optie dan weer bij drie van de vier formules. Bij TotalEnergies was een hele dag niemand bereikbaar voor commentaar.

Energieregulator VREG zegt de situatie op te volgen en indien nodig sancties op te leggen. Voor aardgas kwamen er amper een twintigtal aanvragen binnen. Dat is te verklaren door technische problemen bij Fluvius, waardoor leveranciers de mogelijkheid in de praktijk nog niet aan klanten konden aanbieden. Al is dat sinds kort rechtgezet, verzekert Fluvius.

Wie vandaag wil overschakelen van het systeem van voorschotfacturen naar maandelijkse facturatie op basis van het verbruik, moet eerst en vooral beschikken over een digitale meter. De uitrol daarvan is volop aan de gang. Energieombudsman Eric Houtman wijst er wel op dat klanten goed moeten nadenken voor ze omschakelen. 'Via de voorschotfactuur worden de kosten over het hele jaar gelijk gespreid', zegt hij. 'De keerzijde van de reële kosten te betalen, is dat je in de winter hogere facturen zal aangerekend krijgen dan in de zomer, want dan ligt het verbruik hoger.'

