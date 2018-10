Loonwijzer Jobat: Belg verdient gemiddeld 3.329 euro per maand

Jobat wijst erop dat het gemiddelde loon omhooggetrokken wordt door de hoogste lonen. De mediaan ligt met 3.000 euro bruto dan ook lager. De lonen nemen ook toe: zowel het gemiddelde loon als de mediaan namen op een jaar tijd met 4 procent toe. En ook het aantal extralegale voordelen stijgt. Uit de bevraging blijkt dat dit er inmiddels 4,6 per werknemer zijn, tegenover 4,4 per werknemer vorig jaar. De populairste extralegale voordelen zijn maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ecocheques (en andere waardebonnen).

In Brussel verdient de Belg het meest: gemiddeld 3.642 euro per maand. Ook in Waals- en Vlaams-Brabant liggen de lonen hoog, met respectievelijk gemiddeld 3.481 en 3.406 euro bruto.

'Het verschil heeft te maken met de omstandigheden. In het Brusselse bevinden zich nogal wat grote bedrijven en organisaties, zoals de EU. Ook kaderleden en ambtenaren zijn er goed vertegenwoordigd, en die verdienen gemiddeld meer dan arbeiders en bedienden', aldus Jobat. 'In provincies Luik, Namen, Henegouwen en Limburg verdien je in verhouding dan weer minder.'

Jobat Media en marktonderzoekbureau Ipsos bevroegen voor de Loonwijzer ongeveer 20.000 werkende Belgen over hun salaris via een online enquête. De respondenten (49 procent man, 51 procent vrouw) hebben een gemiddelde leeftijd van 38 jaar, met gemiddeld 7 jaar ervaring bij hun huidige werkgever. Van deze respondenten heeft 31 procent een diploma secundair onderwijs, 34 procent een bachelor en 27 procent een master.