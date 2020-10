Aan het huidige tempo zal de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa pas tegen 2104 verdwijnen. Dat meldt het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) maandag. Het EVV betreurt dat het nog steeds wachten is op de actie die door de Europese Commissie beloofd was om een einde te maken aan dit 'schandaal'.

Uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat de loonkloof de voorbije acht jaar met 1 procent verkleind is. 'Aan dit tempo moeten vrouwen dus nog 84 jaar wachten op een gelijke verloning als mannen', aldus het EVV.

Zonder maatregelen zou het verschil in remuneratie tussen mannen en vrouwen overigens in negen Europese lidstaten, waaronder Polen en Portugal, zelfs blijven toenemen. In Duitsland en Tsjechië zou de loonkloof pas tegen 2121 weggewerkt raken. En in Frankrijk gaat het dermate traag (0,1 procent sinds 2010) dat er nog ruim duizend jaar nodig is, aldus de vakbonden. In negen andere landen moeten vrouwen wachten op gelijk loon tot de tweede helft van deze eeuw.

In slechts drie landen zou de loonkloof aan het huidige tempo nog dit decennium weggewerkt zijn. Het eerste land wordt Roemenië, volgend jaar. Maar de lonen van vrouwen en mannen zijn daar dan weer 'onaanvaardbaar laag'. Daarna volgen Luxemburg en België in respectievelijk 2027 en 2028.

