Een groep medewerkers van ING die als gevolg van de brexit van Londen naar Brussel zou verhuizen, komt uiteindelijk toch niet naar onze hoofdstad. Om de kosten te drukken wordt hun afdeling naar Amsterdam gehaald, meldt de Nederlandse bank.

Het gaat om een groep van circa dertig handelaren van de divisie Financial Markets en vijftien personeelsleden die zich met risicobeheer bezighouden. In Amsterdam is er al een relatief grote afdeling voor financiële markten en aanverwante risicoanalyse. Met het oog op kostenbesparingen wegens de coronacrisis vindt ING het nu logischer de Londense groep daar te plaatsen.

Door de brexit beschouwt de Europese Centrale Bank het Verenigd Koninkrijk als een derde land, wat ING tot een verhuizing noopt van een aantal operaties naar de EU. De bank had in januari aangekondigd dat de groep uit Londen naar België zou verhuizen wegens de 'bestaande infrastructuur' in Brussel.

