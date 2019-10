In Antwerpen is donderdag de eerste editie van 'Local Friday' afgetrapt. Dat is een campagne die lokaal ambachtelijk talent in heel Vlaanderen en de winkeliers die hun producten verkopen een duwtje in de rug wil geven.

'Local Friday' is een campagne die lokaal ambachtelijk talent in heel Vlaanderen en de winkeliers die hun producten verkopen een duwtje in de rug wil geven door de consument één keer per week 'lokaal' te laten kopen. De campagne culmineert op 22 november in een 'Local Friday Fair' in het Felix Pakhuis. Onder meer het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en online verkoopplatform Belgunique zetten hun schouders onder het initiatief.

'Local Friday' richt zich zowel naar de politiek als naar de consument. Zo vraagt het initiatief een verlaging van de btw op producten van ambachtslui naar 6 procent en gratis of goedkope winkelpanden waar lokale makers samen kunnen huizen. 'Maar het koopgedrag bepaalt nog altijd grotendeels wat er gebeurt', zegt Antwerps schepen voor Middenstand Koen Kennis (N-VA). 'Mensen vinden het jammer als er weer eens een buurtwinkel sluit, maar ze moeten zich vooral de vraag stellen of ze er zelf wel vaak genoeg hun boodschappen gingen doen. Het is fantastisch dat ondernemers hier van onderuit iets aan willen doen. Aan het publiek heb ik alvast één boodschap: doe je kerstinkopen dit jaar bij een lokale handelaar en koop lokale producten.'

De initiatiefnemers willen de consument overtuigen om één keer per week 'lokaal' te kopen. 'Dat biedt veel voordelen', vindt Sofie Smolders van Belgunique. 'Lokale makers produceren vaak duurzaam en kwaliteitsvol, hun producten zijn origineel en bovendien investeren ze in de omgeving door bijvoorbeeld evenementen te steunen.'

'Local Friday' heeft ook een online charter waarmee je het initiatief en de eisen kan onderschrijven. Alle info staat op www.iksteunlocalfriday.be.