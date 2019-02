Levensverzekeringen bieden ontsnappingsroute voor effectentaks

Vorige week haalde de belasting op effectenrekeningen nog eens de kranten. In 2018 haalde de overheid een bedrag van 226 miljoen euro op met die nieuwe belasting op vermogens van 500.000 euro of meer die op een effectenrekening staan. De overheid roomt voortaan elk jaar 0,15 procent van die grote vermogens af. De opbrengst lag zo'n 28 miljoen euro lager dan was begroot. Beleggers zochten en vonden verschillende ontsnappingsroutes. Een van die uitwegen was beleggen in fondsen in de vorm van een levensverzekering.

