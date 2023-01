Naar aanleiding van het Autosalon knippen heel wat banken in hun tarieven voor autoleningen. Toch liggen die nog een stuk hoger dan vorig jaar.

Beobank lanceerde vrijdag zijn speciale voorwaarden voor autoleningen, naar aloude traditie net voor de start van het Autosalon. Van 16 januari tot en met 28 februari hanteert de prijsbreker een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 2,99 procent, in plaats van het normale JKP van 3,4 procent. Enkel wie maximaal 50.000 euro leent op maximaal vijf jaar voor een nieuwe wagen, een tweedehandswagen die minder dan twee jaar oud is, een elektrische fiets, een caravan of een mobilhome kan een beroep doen op dat tarief. Een jaar geleden konden de klanten van Beobank rond deze tijd van het jaar ...

Beobank lanceerde vrijdag zijn speciale voorwaarden voor autoleningen, naar aloude traditie net voor de start van het Autosalon. Van 16 januari tot en met 28 februari hanteert de prijsbreker een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 2,99 procent, in plaats van het normale JKP van 3,4 procent. Enkel wie maximaal 50.000 euro leent op maximaal vijf jaar voor een nieuwe wagen, een tweedehandswagen die minder dan twee jaar oud is, een elektrische fiets, een caravan of een mobilhome kan een beroep doen op dat tarief. Een jaar geleden konden de klanten van Beobank rond deze tijd van het jaar nog lenen tegen 0,59 procent. Lenen voor een auto is met andere woorden vijf keer duurder geworden in een jaar tijd.Voor het eerst hanteert Beobank een apart en veel lager tarief van 2,49 procent voor ecologische wagens. Daarmee afficheert de bank het allerlaagste tarief van alle banken. Voor 'gewone' wagens evenaart Beobank 'slechts' het tarief van ING België (zie tabel). Zowel elektrische als hybride wagens komen bij Beobank voor het ecologische tarief in aanmerking. Zowat alle banken maken een onderscheid tussen wagens met of zonder aandrijving op fossiele brandstoffen, maar het verschil tussen beide is bij Beobank met 0,54 procentpunt het grootst.De definitie van een groene auto is niet bij elke bank dezelfde. Bij Belfius bijvoorbeeld, die eveneens vrijdag zijn salonvoorwaarden bekendmaakte, komen enkel volledig elektrische of plug-inhybride wagens met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer in aanmerking. De Belfius-klanten die voor zo'n groene auto lenen, zijn gemiddeld 50 jaar en dat is iets ouder (46 jaar) dan de gemiddelde koper.Ook KBC kwam vrijdagavond met salonvoorwaarden op de proppen. De bank definieert dezelfde definitie voor groene wagens als Belfius. KBC merkt op dat steeds minder klanten komen aankloppen voor de financiering van een wagen. Als ze lenen voor de aankoop van een wagen, dan gaat het steeds vaker om elektrische wagens. Elektrische wagens waren vorig jaar goed voor 10 procent van alle autoleningen bij KBC en in 2021 was dat nog maar 5 procent. Tegenover de daling van het aantal autoleningen staat dat fietsleningen vorig jaar in de lift zaten (+23% ten opzichte van 2021).Naast de definitie van een groene auto zijn er nog verschillen in leningsvoorwaarden bij de verschillende banken. Het loont altijd om de kleine letters uit te spitten. Bij de meeste banken kunnen de klanten tot 110 of 120 procent van de aankoopprijs van de auto lenen. Dat is vooral handig voor wie zijn nieuwe elektrische wagen wil accommoderen met de installatie van zonnepanelen of een laadpaal aan zijn woning.De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) dook naar aanleiding van het Autosalon 2023 in de statistieken van 2022. De Belgen leenden bijna 2 miljard euro voor de aankoop van een wagen. 96.000 kredieten werden aangegaan voor de aankoop van een nieuwe wagen en 108.000 voor de aankoop van een tweedehandswagen.