Het erfenisplatform Legacio lanceert het eerste online testament. Dat meldt het in een persbericht.

Legacio meldde in maart al dat uit een enquête bij een duizendtal 45-plussers bleek dat drie kwart van de respondenten nog niets had ondernomen rond hun nalatenschap. Nochtans is het volgens de juridische dienstverlener belangrijk om erfopvolging in orde te brengen om dierbaren te beschermen.

Daarom biedt het platform nu een nieuwe tool voor testamenten op afstand aan, onder toezicht van een advocaat. De dienst kost 90 euro en met een abonnement van 10 euro per jaar kan het document onbeperkt gewijzigd worden. De service is beschikbaar voor eenvoudige situaties, waarbij de nodige hulp wordt geboden om zelf een geldig testament op te maken. 'In complexere situaties wordt de persoon doorverwezen naar een notaris of een advocaat voor persoonlijk advies over vermogensplanning', klinkt het.

Legacio wil de drempel naar het opmaken van een testament zo verlagen. 'Wij hebben gemerkt dat veel mensen denken dat een testament maken alleen is weggelegd voor mensen met een groot vermogen. Dat is natuurlijk niet het geval. Het gaat er dus niet om de dienstverlening van een notaris te vervangen of het testamentwezen te ontheiligen, maar wel om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zelf hun testament op te stellen', zegt medeoprichter Boris De Vleeschouwer. Legacio biedt ook de mogelijkheid om het testament eenvoudig bij de notaris te laten registreren.

Het platform wil ook helpen om meer legaten naar goede doelen te laten gaan. Het bedrijf heeft al een partnerschap ontwikkeld met het WWF, Greenpeace, Damiaanactie, Plan International België, Artsen Zonder Grenzen en Natagora, waarvoor via het onlineplatform in een paar weken tijd al 250.000 euro aan legaten is binnengekomen. Legacio wil ook samenwerkingen met andere verenigingen tot stand brengen.

