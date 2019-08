Sinds 1 maart 2019 kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Wie dicht bij zijn werkplaats woont, kan daar zelfs zijn huurkosten of de intresten van zijn woonkrediet mee betalen.

Via het mobiliteitsbudget kunnen werknemers kiezen voor een geldsom in plaats van voor een bedrijfsauto. Het bedrag is gelijk aan de reële jaarlijkse werkgeverskosten van de wagen: niet alleen de financieringskosten, maar onder meer ook de kosten voor brandstof en verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage en de niet-aftrekbare btw. Werknemers kunnen zo bijvoorbeeld kiezen voor een milieuvriendelijkere auto in combinatie met een elektrische fiets of een treinabonnement voor hun woon-werkverkeer...