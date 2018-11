Laagste kinderopvangtarief voor 40 tienermoeders

Tienermoeders die nog naar school gaan, moeten vaak een beroep doen op kinderopvang. Omdat ze zelf geen inkomen hebben, geldt het inkomen van de grootouders van het kind als norm voor het bepalen van het opvangtarief. Op die manier draaien die grootouders vaak niet alleen op voor de kosten van hun eigen kinderen, maar ook van hun kleinkinderen. In die gezinnen stoppen de grootouders soms met werken of kiezen de tienermoeders ervoor om hun opleiding stop te zetten.

Om het voor minderjarige tienermoeders mogelijk te maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, is de betaalbaarheid van kinderopvang erg belangrijk. Daarom kunnen tienermoeders sinds 1 juli 2018 rekenen op het laagste tarief van 1,62 euro per opvangdag. Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt nu dat er 40 attesten voor dat laagste tarief zijn uitgereikt aan tienermoeders.

'Dat is zeer positief', reageert Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld), een van de initiatiefnemers achter de maatregel. 'Op die manier worden tieners die al in een moeilijke situatie zitten, geholpen. Het betekent ook een ontlasting voor de grootouders die nu vaak stoppen met werken om de zorg voor kinderen en kleinkinderen te combineren', aldus Saeys. Ook volgens CD&V-parlementslid Katrien Schryvers bewijzen de cijfers 'dat het initiatief zijn effect heeft'.

Uit cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) blijkt dat het aantal tienerzwangerschappen in Vlaanderen erg laag blijft en bovendien in dalende lijn zit. Volgens de meest recente cijfers is slechts één vrouw op de 85 jonger dan 20 bij de bevalling en amper één vrouw op de 351 jonger dan 18 jaar.