Fastned, dat laadstations voor elektrische auto's uitbaat, verhoogt zijn tarieven in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland deze maand flink. Dat is nodig door de fors gestegen energieprijzen, zegt het Nederlandse bedrijf maandag.

Wie zijn elektrische auto in België aan de snelladers van Fastned hangt, betaalt voortaan 0,75 euro per kilowattuur. Dat is bijna 9 procent meer dan het vorige tarief (0,69 euro per kilowattuur).

Voor houders van een lidmaatschap klimt het tarief in België met ruim 11 procent, van 0,45 tot 0,5 euro per kilowattuur. De prijs van een abonnement blijft ongewijzigd op 11,99 euro per maand.

Het gaat om de tweede prijsverhoging ooit bij Fastned - in november ging de standaardprijs van 0,59 naar 0,69 euro per kilowattuur (+17 procent) - maar in de nabije toekomst dreigen regelmatigere tariefaanpassingen. Fastned zal zijn prijzen wegens de volatiele energiemarkten voortaan maandelijks herzien en wanneer nodig aanpassen, zegt het bedrijf. 'Zodoende zorgen we ervoor dat de tarieven redelijk blijven voor onze klanten, maar er tegelijk een duurzame marge overblijft.'

Frankrijk, waar Fastned eind vorig jaar pas zijn eerste laadstations opende, blijft voorlopig gespaard van prijsverhogingen. Daar blijft het standaardtarief op 0,59 euro en het abonnementstarief op 0,45 euro per kilowattuur.

In België telt Fastned momenteel dertien snellaadstations, die allemaal in Vlaanderen liggen. Daarnaast zijn er 22 bijkomende locaties in aanbouw.

Wie zijn elektrische auto in België aan de snelladers van Fastned hangt, betaalt voortaan 0,75 euro per kilowattuur. Dat is bijna 9 procent meer dan het vorige tarief (0,69 euro per kilowattuur). Voor houders van een lidmaatschap klimt het tarief in België met ruim 11 procent, van 0,45 tot 0,5 euro per kilowattuur. De prijs van een abonnement blijft ongewijzigd op 11,99 euro per maand. Het gaat om de tweede prijsverhoging ooit bij Fastned - in november ging de standaardprijs van 0,59 naar 0,69 euro per kilowattuur (+17 procent) - maar in de nabije toekomst dreigen regelmatigere tariefaanpassingen. Fastned zal zijn prijzen wegens de volatiele energiemarkten voortaan maandelijks herzien en wanneer nodig aanpassen, zegt het bedrijf. 'Zodoende zorgen we ervoor dat de tarieven redelijk blijven voor onze klanten, maar er tegelijk een duurzame marge overblijft.' Frankrijk, waar Fastned eind vorig jaar pas zijn eerste laadstations opende, blijft voorlopig gespaard van prijsverhogingen. Daar blijft het standaardtarief op 0,59 euro en het abonnementstarief op 0,45 euro per kilowattuur. In België telt Fastned momenteel dertien snellaadstations, die allemaal in Vlaanderen liggen. Daarnaast zijn er 22 bijkomende locaties in aanbouw.