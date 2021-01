Gezinnen en bedrijven in Vlaanderen blijven begaan met hun energiefactuur. Zowat een kwart maakte in 2020 de overstap naar een andere stroomleverancier, en nog meer wisselden van aardgasleverancier.

Uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg blijkt dat in 2020 zowat één gezin op vier (24 procent) overstapte naar een andere leverancier, en evenveel bedrijven (24,36 procent). Dat zijn omgerekend bijna 682.000 gezinnen en 161.000 bedrijven.

Als het over aardgas gaat, wisselden procentueel nog meer gezinnen en bedrijven van leverancier: 28 procent van de gezinnen en 31 procent van de bedrijven, of zowat 546.000 gezinnen en bijna 100.000 bedrijven.

De cijfers liggen iets lager dan in recordjaar 2019, toen bijvoorbeeld meer dan 715.000 gezinnen overstapten naar een andere stroomleverancier.

Uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg blijkt dat in 2020 zowat één gezin op vier (24 procent) overstapte naar een andere leverancier, en evenveel bedrijven (24,36 procent). Dat zijn omgerekend bijna 682.000 gezinnen en 161.000 bedrijven. Als het over aardgas gaat, wisselden procentueel nog meer gezinnen en bedrijven van leverancier: 28 procent van de gezinnen en 31 procent van de bedrijven, of zowat 546.000 gezinnen en bijna 100.000 bedrijven. De cijfers liggen iets lager dan in recordjaar 2019, toen bijvoorbeeld meer dan 715.000 gezinnen overstapten naar een andere stroomleverancier.