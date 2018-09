KU Leuven brengt gevolgen van keuze voor kind op inkomen in kaart

Met een grootschalige ondervraging van 2.039 ouders heeft de KU Leuven becijferd hoeveel een kind kost. Voor het eerst is ook de tijdsbesteding van jonge ouders in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 43 procent van de ouders minder werkt na de komst van een kind. Een fictieve 'tijdskost' (het gaat om een verlies aan inkomsten) die berekend wordt op basis van de zowat 32 uur die jonge ouders aangeven in hun eerste kind te investeren, tijd die ze niet gaan werken. Bij een gezin met een mediaan gezinsinkomen komt die jaarlijkse tijdskost uit op 1.558 euro. Het bedrag daalt bij oudere kinderen die minder tijd (gemiddeld 17 uur per maand) opeisen tot gemiddeld 718 euro wanneer ze 18 jaar oud zijn.

Op die leeftijd stijgen de rechtstreekse kosten aan een kind dan weer spectaculair, tot een maandelijkse 1.401 euro, mede door grote uitgaven aan het onderwijs voor jongvolwassenen. Over een heel leven kost een kroost gemiddeld 918 euro per maand, al hangt het bedrag sterk af van van het gezinstype, het aantal kinderen en het totale inkomen.

'In de volksmond zegt men wel eens dat een kind een huis kost', zegt woordvoerder Céline Englebert van MyFamily. 'Maar gaat het om een klein rijhuisje of een riante villa met een tuin?' Het onderzoek toont aan dat de effectieve kost van een kind een stuk hoger ligt dan tot dusver werd aangenomen.

'We hebben dankzij dit onderzoek een veel beter zicht op de effectieve kosten', zegt econoom Bart De Rock. Een gemiddelde kroost van 1,7 kinderen kost maandelijks 918 euro, ongeveer 38 procent van het gezinsbudget van tweeverdieners en zelfs 63 procent van alleenstaanden. Daarbij komt ook een 'gezinskost' die oploopt tot 1.180 euro per maand, aan woning en onderhoud (dat bedrag zou lager liggen zonder kinderen). Een jong gezin kan voortaan ook rekening houden met de 'tijdskost' voor elke specifieke situatie.

Wie loon- en gezinsinformatie ingeeft in de digitale tool KindKompas, krijgt een uitgebreid overzicht van hoeveel een kind in zijn specifieke situatie kost.