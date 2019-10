Kris Vansanten en Laurent Arnauts, de luizen in de pels van Nyrstar-eigenaar Trafigura: 'Het is een stinkend potje'

Zonder serieondernemer en bedrijvendokter Kris Vansanten had de grondstoffenhandelaar Trafigura de zinkverwerker Nyrstar zonder pardon ingepalmd. "België moet een land van melk en honing blijven, maar niet voor stropers", zegt Vansanten in een dubbelgesprek met advocaat Laurent Arnauts die hij in de arm nam om de strategie van Trafigura aan te klagen.

Kris Vansanten en Laurent Arnauts © Kris Van Exel

Kris Vansanten heeft als oprichter en managing partner van de consultancygroep Quanteus heel wat ervaring met bedrijven in moeilijkheden. Begin vorig jaar kocht hij een pakketje aandelen in de getroebleerde zinkverwerker Nyrstar, op basis van optimistische rapporten van enkele gerespecteerde beurshuizen. Het werd de aanzet voor een kruistocht tegen de praktijken van de Nyrstar-raider en zelfverklaarde redder Trafigura, die Vansanten en zijn advocaat Laurent Arnauts verantwoordelijk stellen voor de teleurgang van Europa's grootste zinksmelter en het verpieteren van de aandelenkoers.



