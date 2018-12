Kris Peeters: 'Uitspraak van het Europees Gerecht neemt een hindernis weg voor vergoedingsregeling'

De Commissie oordeelde in 2014 dat de waarborgregeling neerkwam op onrechtmatige staatssteun. Daarbij verbood de Commissie ook een uitbetaling in de toekomst in het kader van die regeling. Het Gerecht oordeelde vrijdag dat de Commissie geen bijkomend verbod kon opleggen.

Voor vicepremier Peeters is die uitspraak 'gunstig' voor de vergoedingsregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten. 'De uitspraak van het Europees Gerecht neemt een hindernis weg voor de vergoedingsregeling die deze zomer door de regering werd goedgekeurd.'

Peeters voelt zich na de uitspraak 'gesterkt' om door te gaan met de vergoeding. Het arrest versterkt de argumenten voor een regeling, klinkt het. 'Het Europese Gerecht zegt duidelijk dat de vergoeding van Arco-coöperanten niet verboden mocht worden. Dat is de positie die we al jaren verdedigen. In 2011 heeft de toenmalige regering zich geëngageerd om een oplossing te vinden voor de coöperanten en dat engagement moeten we nakomen.'

De regering kwam in de zomer een vergoeding overeen voor de zowat 800.000 coöperanten, gekoppeld aan een beursgang van Belfius. Naast de vraag wanneer het een goed moment is voor die beursgang, lijken ook de verdere wendingen in het Arco-dossier onzeker door de huidige regeringscrisis over het VN-Migratiepact. CD&V ijverde steeds voor de regeling, bij andere regeringspartijen was de appetijt niet meteen altijd even groot.