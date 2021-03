Kredietbeoordelaar Moody's is positiever over de vooruitzichten voor de Belgische bankensector. Volgens Moody's nemen de risico's die door de coronacrisis werden veroorzaakt geleidelijk af en hebben veel banken werk gemaakt van het aanvullen van buffers, om eventuele verliezen op leningen die mogelijk niet worden terugbetaald op te vangen.

Globaal worden de vooruitzichten van Moody's bijgesteld van 'negatief' naar 'stabiel' voor de hele Belgische bankensector. Daarbij wordt uitgegaan van een herstel van de Belgische economie, na een krimp in 2020 als gevolg van de coronapandemie.

De kwaliteit van de kredietportefeuilles bij de Belgische banken zou het volgende jaar tot anderhalf jaar wel verslechteren als ook de steunmaatregelen van de overheden worden afgebouwd, klinkt het. Maar globaal zouden de kredieten toch 'robuust' blijven.

Bovendien verwacht Moody's ook dat de rendabiliteit van de Belgische banken zal verbeteren, door het verminderen van de aangelegde provisies voor slechte kredieten.

Ook voor de bankensector in Nederland, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje is Moody's positiever gestemd. Dat is niet het geval voor de sector in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de vooruitzichten 'negatief' blijven.

