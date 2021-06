Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, noemt productiviteit 'de grote joker' voor de economie. 'Bij vroegere recessies herstelde de economie doorgaans niet tot het vroegere groeipad of groeitempo. Het zou deze keer anders kunnen uitdraaien.'

Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, noemt productiviteit "de grote joker" voor de economie. "Bij vroegere recessies herstelde de economie doorgaans niet tot het vroegere groeipad of groeitempo. Het zou deze keer anders kunnen uitdraaien." 1 Heeft de overheidssteun de creatieve destructie, waarbij nieuwe technologieën de oude verdrijven, tegengehouden? KOEN DE LEUS. "Het aantal faillissementen bleef door de massale overheidsinterventies heel beperkt, zeker in Europa. Een forse toename van het aantal zombiebedrijven is de keerzijde. Ze zitten op leningen die niet aan beloftevolle bedrijven kunnen worden toegekend en investeren amper. Ze drukken de productiviteitsgroei." 2 Waarom zou er een kentering komen in de vertraging van de productiviteitsgroei van de voorbije vier à vijf decennia? DE LEUS. "Volgens de consultant McKinsey heeft de digitalisering in één jaar een stap van drie tot zeven jaar vooruitgezet. Thuiswerk is ingeburgerd, de e-commerce explodeert, ondernemingen hebben hun productieproces versneld geautomatiseerd. Met artificiële intelligentie, big data, maar ook de circulaire economie en duurzame energiebronnen kunnen we onze industrie heruitvinden." 3 Gelooft u in een opleving zoals na de beide wereldoorlogen? DE LEUS. "Wel als we het juist aanpakken, met een reset van de economie in plaats van een eenvoudige heropstart. Na de wereldoorlogen moest de infrastructuur worden heropgebouwd. Nu moet ze grondig worden aangepast om de klimaatuitdaging aan te gaan. Dat vergt grote overheidsinvesteringen en de aanpassing van bedrijfsprocessen, wat kan leiden tot een herontdekt dynamisme en een groei die hoger ligt dan voor de pandemie."