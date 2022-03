Bank-verzekeraar KBC start in West-Vlaanderen met een test van zes maanden waarbij een achttal rondtrekkende bankiers klanten thuis gaat helpen.

Volgens Patrick Tans, verantwoordelijke voor het beheer van het retailnet bij KBC, doet 10 procent van de klanten al zijn of haar financiële verrichtingen nog in een kantoor. 'Dat is toch nog altijd een groep van zowat 200.000 à 250.000 mensen.'

Voor de klanten in die groep die niet digitaal vaardig zijn en problemen hebben om naar een kantoor te rijden, gaat KBC vanaf 19 april een oplossing testen, meldt Het Laatste Nieuws. Zij zullen eerst naar een callcenter kunnen bellen. Als dat geen oplossing biedt, stuurt KBC binnen de zeven dagen een bankier aan huis.

De mobiele bankiers zullen alle verrichtingen kunnen doen, behalve transacties met cash geld.

