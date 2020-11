Bijna twee jaar na BNP Paribas Fortis biedt een tweede Belgische grootbank Apple Pay aan. Klanten van KBC kunnen hun debet- of kredietkaart koppelen om contactloos te betalen met een iPhone of Apple Watch, zo kondigt de bank-verzekeraar aan.

Weinig Belgische banken gingen al in zee met de Amerikaanse technologiegigant. Naast BNP Paribas en zijn zusterbanken Hello Bank en Fintro konden Belgen tot nu toe enkel terecht bij nichespelers zoals Revolut, N26 of Aion. Nu komt KBC er dus bij, al activeert de bank Apple Pay enkel voor klanten die de KBC-Plusrekening van 2,5 euro per maand of de gratis jongerenrekening (tot 24 jaar) hebben. Klanten met de gratis KBC-Basisrekening vallen dus uit de boot.

Er bestaan al verschillende mogelijkheden om met de smartphone te betalen in België. Van eigen bodem is de app Payconiq by Bancontact-app, waarvan KBC een van de aandeelhouders is. Daarnaast is ook Google Pay bij een aantal banken beschikbaar. Ook sporthorloges van Garmin en Fitbit kunnen aan sommige rekeningen gekoppeld worden.

