KBC-klanten kunnen binnenkort betalen met smartwatch

Garmin Pay werkt op dezelfde manier als de bekendere diensten Google Pay en Apple Pay, namelijk via de nfc-technologie (Near-field communication). Alleen is betalen met Google Pay via een smartwatch in België nog niet mogelijk en is Apple Pay hier helemaal nog niet beschikbaar. Ook contactloos betalen met de kaart gaat via de nfc-technologie.

KBC ziet de vraag naar snelle betaaloplossingen toenemen. Vandaag gebeurt al 7 procent van de betalingen met KBC-bankkaarten contactloos, zegt de bank. Het gemiddelde bedrag is 16 euro. Intussen zou ook al meer dan 90 procent van de betaalterminals klaar zijn voor contactloos betalen.