Klanten van KBC die een nieuwe debetkaart aanvragen of een bestaande vervangen, krijgen de kaart in afwachting van de levering al meteen digitaal ter beschikking. Zo kunnen ze wel al betalen op het internet of contactloos met een smartphone of -watch in de winkel. KBC is naar eigen zeggen de eerste bank in België die de 'Instant Card Service' aanbiedt.

Wie een extra bankkaart aanvraagt, een nieuwe rekening opent of een beschadigde of gestolen kaart wil vervangen, moet doorgaans vijf dagen wachten voor de fysieke debetkaart aankomt via de post. Maandelijks reikte KBC vorig jaar zo meer dan 20.000 kaarten uit. Nu digitaal betalen almaar gebruikelijker wordt, stelt de bank nieuw aangevraagde kaarten voortaan meteen digitaal ter beschikking. Op basis van de digitale gegevens kan de kaart dan al gekoppeld worden aan de app van KBC of aan contactloze betaaloplossingen, zoals Google en Apple Pay, en wearables. Daarnaast zal het ook al mogelijk zijn om met de kaart betalingen op het internet uit te voeren via KBC MobilePay.