Nu de telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van 3 miljoen Belgische Facebookgebruikers zijn gelekt, roept minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op tot extra waakzaamheid voor phishing.

De persoonlijke gegevens van meer dan een half miljard Facebookgebruikers liggen op straat. Ze werden vrijgegeven in een hackersforum. Het gaat om gegevens als telefoonnummer, Facebook-ID, volledige naam, woonplaats, geboortedatum en mailadres. Er zouden ook ruim 3,18 miljoen Belgische Facebookgebruikers bij zijn.

Minister Van Quickenborne waarschuwt. 'We verwachten dat criminelen nu met deze gegevens aan de slag zullen gaan om mensen op te lichten. Extra waakzaamheid voor phishing is dus geboden. Vertrouw geen mailtjes, berichten of telefoontjes die vragen om bankgegevens en andere gevoelige informatie door te spelen', aldus de minister.

De minister zegt justitie te versterken met extra mensen en middelen om de strijd tegen cybercriminaliteit zoals phishing aan te gaan.

