Italiaanse begrotingsplannen duwen Europese banken in het verlies

Rond 13.20 uur staat de beurs van Milaan het diepst in het rood met een verlies van 4,1 procent. De handel in de aandelen van enkele banken was zelfs tijdelijk even opgeschort wegens de te grote volatiliteit door de Italiaanse begrotingsplannen. Onder de geschorste aandelen waren die van BPER Banca, Banco BPM, UniCredit en Intesa Sanpaolo. Banco BPM verliest het meest, met meer dan10 procent daling.

Ook de andere bankaandelen noteren verliezen tot meer dan 9 procent. In Brussel zijn KBC en ING de grootste verliezers in de Bel20, met een minus van zowat 3,5 procent rond 13.10 uur. De sterindex zelf staat op 1,1 procent verlies. Ook elders is de situatie dan gelijkaardig. De beurs van Amsterdam staat 0,6 procent in het rood. Naast ING gaat ook ABN Amro er opvallend lager (-2 procent).

Parijs verliest 0,8 procent. Crédit Agricole verliest er zelfs 4,7 procent, BNP Paribas en Société Générale gaan ongeveer 3,9 procent lager. In Londen staat een verlies van een half procent op het bord. Royal Bank of Scotland verliest er bijvoorbeeld 3,2 procent en ook de andere bankaandelen staan onder druk. Frankfurt daalt ongeveer 1,3 procent, met Deutsche Bank als grootste verliezer (-3,9 procent).