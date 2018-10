Is YouTube Music de moeite waard?

Steeds meer muziekliefhebbers ruilen cd's in voor een streamingdienst. Sinds eind augustus heeft België er nog een nieuwe speler bij: YouTube Music. Die kunt u zoals de gewone YouTube in uw webbrowser gebruiken, maar er is ook een mobiele app voor iOS en Android beschikbaar. YouTube Music is gekoppeld aan uw Google-account. Daardoor zouden de muzieksuggesties moeten afgestemd zijn op uw persoonlijk profiel.

