In de strijd tegen de torenhoge inflatie gaat Iran vier nullen achter de lokale munt schrappen. De nationale munteenheid krijgt ook een nieuwe naam. Een wet daarover werd maandag goedgekeurd.

De Iraanse economie wordt midscheeps getroffen door de coronacrisis en vooral de Amerikaanse sancties die zijn opgelegd wegens het atoomprogramma van het land. Met als gevolg een hyperinflatie. Om hun wekelijkse boodschappen te doen, moeten Iraniërs vaak een miljoen rial uitgeven.

In de hoop een positief psychologisch effect te creëren schrapt het land vier nullen en wordt de rial vervangen door de toman, zo meldt het Iraanse officiële persbureau IRNA. Tienduizend (10.000) rial wordt 1 toman. Een euro wordt zo officieel 4,5 toman waard. Op de vrije markt wordt 17 toman voor een euro betaald.

Iran gebruikt al sinds 1925 de rial als officiële munteenheid. De toman is de Iraanse burgers evenwel niet vreemd. Voor de invoering van de rial was de toman de officiële munt, en de term werd nog vaak gebruikt.

