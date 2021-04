Het investeringsfonds Polygon zal het bod van het Franse moederbedrijf Orange op telecomoperator Orange België weigeren. In een persbericht noemt het investeringsfonds het bod van 22 euro per aandeel 'bespottelijk'. Polygon heeft 5,29 procent van de aandelen van Orange Belgium in handen.

De Franse telecomgroep wil haar dochter helemaal inlijven. Nu heeft ze iets meer dan de helft van Orange België, vroeger Mobistar, in handen. Polygon Global Partners is met een belang van 5,29 procent de grootste minderheidsaandeelhouder. Het investeringsfonds liet al snel na de aankondiging van Orange verstaan het bod van 22 euro per aandeel veel te laag te vinden.

Nu het bod officieel in gang is gezet, bevestigt het investeringsfonds dat het 'op dit moment niet van plan is om op het bod in te gaan'. De investeerder gelooft ook dat andere aandeelhouders het bod zullen afwijzen.

Polygon geeft zakenbank Degroof Petercam er flink van langs. Die werd door de onafhankelijke bestuurders van Orange Belgium aangesteld als financieel expert. Degroof Petercam kwam tot de conclusie dat het bod van 22 euro aanvaardbaar is.

Zendmasten

Zo vindt het investeringsfonds dat Degroof Petercam de waarde van het zendmastenpark van Orange België niet voldoende meerekent. Zendmasten zijn waardevolle infrastructuur geworden. Volgens Polyglon gaat de zakenbank ervan uit dat de zendmasten niet te koop zijn, en dat ze niet zullen ingebracht worden in het afgesplitste zendmastenvehikel dat Orange heeft aangekondigd.

'Polygon is verbijsterd over het argument dat een asset geen waarde heeft omdat de mogelijke eigenaar niet van plan is om het te verkopen. Wij vergelijken het zendmastenportfolio met een waardevolle Picasso. Als een buurman aanbiedt je huis met inboedel te kopen, inclusief de Picasso, zou je dan akkoord gaan om de waarde van de Picasso buiten beschouwing te laten, alleen omdat de koper zegt geen plannen te hebben om het kunstwerk te verkopen? Dat zou absurd zijn.'

Polygon schakelde zelf een andere investeringsbank in, Ondra, en die zou de aandelen van Orange Belgium op 32 à 36 euro hebben gewaardeerd. Als de zendmasten geheel of deels te gelde gemaakt worden, zou dat kunnen oplopen tot 45 euro. Polygon vindt dan ook dat Orange Belgium momenteel meer dan 40 euro per aandeel waard is en noemt het bod van 22 euro 'bespottelijk'.

