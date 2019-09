Investeren in een autostaanplaats of garagebox: doen of niet?

In de eerste helft van 2019 kochten Vlamingen 21 procent meer parkeerplaatsen dan in dezelfde periode vorig jaar. In grootsteden worden autostaanplaatsen almaar zeldzamer. Doet u er dan goed aan erin te investeren?

De Vlaamse notarissen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 6200 aktes geregistreerd voor de aankoop van een apart verkochte parkeerplaats. De cijfers houden geen rekening met transacties van een woning met een bijbehorende garagebox of staanplaats. De toename met 21 procent is opmerkelijk: in 2017 werd nog nauwelijks een stijging opgetekend. Wellicht is die het gevolg van de extreem lage rente, waardoor een spaarboekje niets meer opbrengt.

