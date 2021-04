ING België rekent zijn particuliere klanten met meer dan 250.000 euro spaargeld vanaf 1 juli een rente van 0,5 procent aan. Tot hiertoe was die drempel 1 miljoen euro. Ook de populaire gratis zichtrekening Lion Account wordt betalend.

Betalen om te sparen, het is het lot van steeds meer Belgen met een spaarpotje bij de bank. ING België was vorig jaar de eerste grootbank die een negatieve rente op spaargeld van particuliere klanten invoerde. De drempel lag toen nog op 1 miljoen euro, maar wordt nu fors verlaagd. Vanaf 250.000 euro spaargeld moeten klanten de bank 0,5 procent strafrente betalen.

ING België verklaart zijn beslissing door de lage en negatieve marktrente die zwaar weegt op de inkomsten van de bank. Ook de stijgende kosten voor regelgeving en voor de ontwikkeling van nieuwe diensten worden als argumenten naar voren geschoven.

In de praktijk zal ING het geld boven 250.000 euro op een gereglementeerde spaarrekening, en waarop de bank 0,11 procent rente wettelijk verschuldigd is, afvoeren naar een zichtrekening zonder rente. Pas als ook daar de drempel van 250.000 euro overschreden wordt, zal de negatieve rente van 0,5 procent in rekening gebracht worden.

Daarnaast besliste de bank om de kosten voor twee zichtrekeningen te verhogen. Zo wordt de populaire zichtrekening Lion Account, die tot hiertoe gratis was, betalend. De klant wordt vanaf 1 juli een maandelijkse vergoeding van 1,90 euro aangerekend. Deze tariefwijziging geldt niet voor houders van een Lion Account tussen 18 en 25 jaar. Voor de Groene ING-Rekening zal voortaan maandelijks 4,50 euro worden aangerekend, of 54 euro per jaar (in plaats van 44 euro per jaar).

Kosten ECB-strafrente recupereren

Banken die spaardeposito's niet omzetten in kredieten, moeten dat geld bij de ECB parkeren tegen een strafrente van 0,5 procent. Die kosten willen ze recupereren door de strafrente aan hun klanten door te rekenen. Voor bedrijven is die praktijk bij verschillende financiële instellingen gangbaar. Hun spaarrekeningen werden omgezet in niet-gereglementeerde spaarrekeningen, waardoor ze nu al een tijdje een negatieve rente betalen als ze te grote bedragen aanhouden.

Voor particulieren was er echter lange tijd schroom en terughoudendheid bij de banken. Tot vorig jaar waren ING en Triodos Bank de enige die een strafrente aanrekenden, ING vanaf 1 miljoen en Triodos vanaf 500.000 euro. Nu legt ING de lat een heel stuk lager door spaargeld al vanaf 250.000 euro te penaliseren.

In Nederland hanteert de moedermaatschappij ING sinds kort een strafrente van 0,5 procent vanaf 100.000 euro spaargeld. De situatie is daar verschillend omdat het geld van de doorsnee Nederlander vooral naar pensioenfondsen en minder naar spaarrekeningen vloeit. Belgen zijn traditioneel spaarders, en zijn door de beperkingen van de coronacrisis nog meer gaan sparen.

Betalen om te sparen, het is het lot van steeds meer Belgen met een spaarpotje bij de bank. ING België was vorig jaar de eerste grootbank die een negatieve rente op spaargeld van particuliere klanten invoerde. De drempel lag toen nog op 1 miljoen euro, maar wordt nu fors verlaagd. Vanaf 250.000 euro spaargeld moeten klanten de bank 0,5 procent strafrente betalen.ING België verklaart zijn beslissing door de lage en negatieve marktrente die zwaar weegt op de inkomsten van de bank. Ook de stijgende kosten voor regelgeving en voor de ontwikkeling van nieuwe diensten worden als argumenten naar voren geschoven.In de praktijk zal ING het geld boven 250.000 euro op een gereglementeerde spaarrekening, en waarop de bank 0,11 procent rente wettelijk verschuldigd is, afvoeren naar een zichtrekening zonder rente. Pas als ook daar de drempel van 250.000 euro overschreden wordt, zal de negatieve rente van 0,5 procent in rekening gebracht worden.Daarnaast besliste de bank om de kosten voor twee zichtrekeningen te verhogen. Zo wordt de populaire zichtrekening Lion Account, die tot hiertoe gratis was, betalend. De klant wordt vanaf 1 juli een maandelijkse vergoeding van 1,90 euro aangerekend. Deze tariefwijziging geldt niet voor houders van een Lion Account tussen 18 en 25 jaar. Voor de Groene ING-Rekening zal voortaan maandelijks 4,50 euro worden aangerekend, of 54 euro per jaar (in plaats van 44 euro per jaar).Banken die spaardeposito's niet omzetten in kredieten, moeten dat geld bij de ECB parkeren tegen een strafrente van 0,5 procent. Die kosten willen ze recupereren door de strafrente aan hun klanten door te rekenen. Voor bedrijven is die praktijk bij verschillende financiële instellingen gangbaar. Hun spaarrekeningen werden omgezet in niet-gereglementeerde spaarrekeningen, waardoor ze nu al een tijdje een negatieve rente betalen als ze te grote bedragen aanhouden.Voor particulieren was er echter lange tijd schroom en terughoudendheid bij de banken. Tot vorig jaar waren ING en Triodos Bank de enige die een strafrente aanrekenden, ING vanaf 1 miljoen en Triodos vanaf 500.000 euro. Nu legt ING de lat een heel stuk lager door spaargeld al vanaf 250.000 euro te penaliseren.In Nederland hanteert de moedermaatschappij ING sinds kort een strafrente van 0,5 procent vanaf 100.000 euro spaargeld. De situatie is daar verschillend omdat het geld van de doorsnee Nederlander vooral naar pensioenfondsen en minder naar spaarrekeningen vloeit. Belgen zijn traditioneel spaarders, en zijn door de beperkingen van de coronacrisis nog meer gaan sparen.