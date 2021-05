ING lanceert als eerste bank in België een betaalkaart met een inkeping, of zogenaamde 'notch', aan de rechterkant. Die moet het voor blinden en slechtzienden duidelijker maken langs welke kant de kaart in de geldautomaat past.

'Met deze kaart willen we elektronische betalingen en geld afhalen toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking en zo hun financiële onafhankelijkheid vergroten. Deze kleine aanpassing in het ontwerp van de kaart zal ongetwijfeld een groot verschil maken in het dagelijkse leven van onze klanten, want ze kunnen voelen welke kant de kant met de chip is. Bovendien herkennen klanten met een visuele beperking dankzij de lasergravering het verschil tussen de debet- en de kredietkaart eenvoudiger', zegt Amaury Vanthournout, directeur Payments bij ING België.

Binnen vijf jaar zullen alle ruim vier miljoen debet- en kredietkaarten van ING België met de inkeping uitgerust zijn. Daarnaast biedt de bank ook aangepaste (bvb sprekende) kaartlezers aan. In België heeft naar schatting één op de honderd mensen een visuele beperking; door de vergrijzing neemt hun aantal nog toe.

