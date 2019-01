ING maakt instantbetalingen gratis, maar niet voor bedrijven

De invoering van de supersnelle betalingen tussen banken, waarbij overschrijvingen binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staan, heeft vertraging opgelopen. Eerst ging het in november 2018 gebeuren, later werd dat 'begin 2019' en nu spreekt bankenfederatie Febelfin over 'het voorjaar'. Een exacte datum is er nog steeds niet.

De flitsbetalingen zullen de klok rond mogelijk zijn, ook op feestdagen en in het weekend. Bij de start zullen nog niet alle banken de dienst aanbieden, maar de grootste banken zijn er wel bij. Het gaat om Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & Co, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank.

De klassieke overschrijving die soms meerdere dagen op zich kan laten wachten, verdwijnt niet. De instantoverschrijving is een nieuwe, bijkomende dienst. De vraag bleef dan ook open of de banken hun klanten er extra kosten voor zouden aanrekenen. Ze kunnen dat zelf beslissen.

ING laat als eerste in zijn kaarten kijken. Uit de nieuwe tarievenlijst voor dit jaar blijkt dat de bank instantbetalingen gratis zal aanbieden aan particuliere klanten. Aan bedrijven rekent de bank 5 euro + btw (samen 6,05 euro) aan voor een onmiddellijke overschrijving. De bank wijst erop dat de mogelijkheid al bestaat om betalingen op de dag zelf kosteloos te laten uitvoeren, maar dus niet 'instant'.

Het is nog afwachten of de andere banken het voorbeeld van ING zullen volgen. Bij marktleider BNP Paribas Fortis luidt het dat de tarieven nog bestudeerd worden. Ook de andere grootbanken, KBC en Belfius, willen nog geen tarieven vrijgeven.