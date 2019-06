De economen van ING België zien de kans op een recessie in de komende twee jaar zienderogen stijgen. De strategen raden beleggers voorzichtigheid aan. 'Gebruik de rally's op de beurzen om de risico's in uw beleggingsportefeuille af te bouwen.'

"Hoe langer de economische expansie duurt, hoe groter de kans op een economische krimp wordt", zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. "De Amerikaanse economie groeit nu al 40 kwartalen op rij. Een recente studie leert dat de kans op een recessie in de komende twee jaar dan 57 procent is. Wat betreft de wereldeconomie zien we grijze, dreigende wolken, net zoals diegene die vandaag boven Brussel hangen." Vanden Houte verwijst ook naar de indicator van de New York Fed. Die acht een recessie vandaag nog weinig waarschijnlijk, maar schat de kans daartoe in de eerste helft van 2020 op 30 procent.

...