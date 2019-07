Inflatie eurozone lichtjes gestegen in juni

De inflatie in de eurozone is in juni gestegen naar 1,3 procent op jaarbasis. In mei was dat nog 1,2 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag. Het cijfer ligt iets hoger dan eerder verwacht.

Een jaar eerder stond er wel nog een inflatie van 2 procent in de tabellen, vlakbij de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank. De ECB streeft via haar monetair beleid een inflatie van net geen 2 procent na. Bij de snelle raming van de inflatie had Eurostat eind vorige maand de inflatie in juni iets lager geprikt, op 1,2 procent. De kerninflatie - inflatie uitgezonderd de 'volatiele' productgroepen energie, voeding en alcohol en tabak - komt uit op 1,1 procent, tegenover 0,8 procent in mei Met de stijging is het streefdoel van de Europese Centrale Bank een tikkeltje dichterbij. Eind 2018 liep het stimulusprogramma af waarbij de ECB maandelijks voor miljarden aan schuldpapier opkocht. Maar de vertragende economie de voorbije maanden baart de beleidsmakers zorgen. De ECB gaf al aan dat de rente - het andere monetaire 'wapen' - nu al zeker tot en met de eerste helft van volgend jaar op het huidige, historisch lage niveau blijft. Vorige maand zei centraal bankier Mario Draghi ook dat de ECB mogelijk extra stimuleringsmaatregelen zal nemen als de economische verwachtingen niet verbeteren. Lees ook Kunnen we leven in een wereld zonder rente?