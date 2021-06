Weinig Belgische studenten slagen erin een baan bij een grote zakenbank in de Londense City te bemachtigen. London Banking Circuit brengt daar verandering in. Jaarlijks organiseert het een rekruteringsweek voor twintig studenten in het financiële centrum. "Er is meer dan genoeg talent in België om de top van het zakenbankieren te halen."

Zeven jaar geleden gingen Jiri Taecke en Jens Wauters aan de slag in het Londense filiaal van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Dat ging niet zonder slag of stoot, hoewel beiden gebeten waren door de financiële wereld en ze de juiste diploma's en ervaring hadden. Toen ze eenmaal actief waren in de Londense City, 's werelds grootste financiële centrum, viel het hen op hoe weinig landgenoten ze daar tegenkwamen. "Wij zagen hier drie tot vier keer meer Nederlanders dan Belgen", vertelt Jiri Taecke.

Om dat rekruteringsveld gelijk te trekken zetten hij en Taecke het London Banking Circuit op, kortweg LBC. Dat is een jaarlijkse rekruteringsronde voor Belgische studenten bij de grote zakenbanken.Met dat idee op zak klopten ze aan bij alle Belgen in een seniorpositie bij die instellingen. "Die kregen we snel mee, maar de banken zelf overtuigen vergde enig trek- en sleurwerk. Zij krijgen zoveel sollicitaties dat ze in principe niet actief hoeven te rekruteren", vertelt Jiri Taecke. "Geschiedenisstudenten van Oxford of Cambridge worden wel aangeworven, omdat ze als slim worden aangezien, maar handelsingenieurs en economen van Belgische universiteiten krijgen weinig kans. Nochtans zijn zij vaak meer gemotiveerd en hebben ze al voorkennis. Bovendien hebben Belgen de extra troef dat ze tweetalig zijn", voegt Jens Wauters toe. Uiteindelijk slaagden ze erin twee banken over de streep te trekken, waardoor andere snel volgden. De eerste editie van LBC telde vier banken: Goldman Sachs, Lazard, JP Morgan en Morgan Stanley. Ondertussen is LBC aan zijn zevende editie toe, en zijn Nomura en Bank of America Merrill Lynch er nog bij gekomen. Nele Aernoudt is studente handelsingenieur en medeorganisator van de editie van dit jaar. "Op basis van een cv en een motivatiebrief worden twintig studenten gekozen die in september een week naar Londen komen om kennis te maken met de banken", vertelt ze. Zij worden in die week op de rooster gelegd met allerlei vraagstukken over transacties, waarderingsmethoden, onderhandelingen en andere aspecten van het zakenbankieren. Lorin Roobrouck nam in 2017 deel. "We zagen twee banken per dag die ons serieus op de rooster legden en naar onze kennis en vaardigheden peilden", vertelt ze. "Daarnaast ben je een hele week aan het netwerken. Het is een intense week van hard werken en weinig slaap. De perfecte voorbereiding op het leven dat daarop volgt." Roobrouck werkte twee jaar bij Goldman Sachs in Londen en is nu aan de slag bij een investeringsfonds in Amsterdam. Aan het einde van de week contacteren de banken de deelnemers in wie ze potentieel zien voor een vervolggesprek met het oog op een stage of een baan. "In de vorige editie hebben de twintig deelnemers samen 66 telefoontjes gekregen", stelt Nele Aernoudt trots. Omdat Belgische studenten weinig voorbereiding krijgen op hun toekomstige loopbaan, is LBC een grote troef, vindt Lorin Roobrouck. "Studenten uit buurlanden kijken in hun tweede bachelor al naar stages. De universiteiten en studentenverenigingen bereiden hen veel beter voor op stage- en sollicitatiegesprekken. In België ligt de focus heel sterk op de studie en de rest kan wachten tot daarna. Dat geeft ons een achterstand", zegt ze. Steeds meer Belgische studenten vinden dankzij LBC hun weg naar de City. "In de eerste edities kregen vijf van de twintig deelnemers een stagevoorstel. In de laatste edities zijn dat er gemiddeld vijftien. Dat bevestigt ons idee dat er in België wel degelijk financieel talent aanwezig is", zegt Jens Wauters. "Meer dan 75 studenten hebben dankzij LBC een stage of een baan bemachtigd", voegt Nele Aernoudt toe. Arthur Vryghem is een van hen. Hij organiseerde de tweede LBC-editie en liep daarna stage in het Brusselse filiaal van de zakenbank Lazard, waar hij nog altijd werkt. "In die eerste maanden kwam ik in een snelkoker terecht. Ik werkte aan allerlei projecten mee. Dat ging van het profileren van bedrijven, managementteams en raden van bestuur, tot financiële analyse en de waardering van mogelijke deals", legt hij uit. De intellectuele uitdaging en de steile leercurve maken het zakenbankieren aantrekkelijk. "Je krijgt toegang tot heel veel informatie, van vergaderingen met CEO's van grote bedrijven tot een inkijk in de strategische beslissingen die ze nemen. Daar word je professioneel enorm scherp van", zegt Vryghem. De kick van grote deals is een andere drijfveer. "Je werkt mee aan transacties die de volgende dag in de Financial Times staan. Dat geeft een kick", vertelt Jiri Taecke. Kandidaten hebben volgens hem verschillende eigenschappen nodig om een succesvolle loopbaan uit te bouwen in het zakenbankieren. "Ten eerste moet je heel hard kunnen werken. Weken van honderd uur en meer zijn eerder de regel dan de uitzondering. Je sociale leven schiet er daarbij in. Daarnaast zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid onontbeerlijk, net als een goed analytisch vermogen", zegt hij. "Verder moet je je snel kunnen aanpassen. De economie en de financiële markten staan nooit stil", voegt Jens Wauters toe. Niets daarvan schrikt Nele Aernoudt af, die het als de ideale start voor een loopbaan in de financiële wereld ziet. Ondanks de brexit en de coronacrisis heeft Londen als financieel centrum zijn allure niet verloren. "We hebben nog nooit zoveel inschrijvingen gehad als vorig jaar", zegt Nele Aernoudt. De Angelsaksische zakenbanken blijven een goede leerschool, zegt ook Jens Wauters. "Je wordt betrokken bij enorm complexe en omvangrijke financiële transacties", zegt hij. "Als financieel wereldcentrum heeft Londen iets zelfversterkends. De dingen die hier gebeuren, waaien pas jaren later over naar andere landen en grootsteden", voegt Jiri Taecke toe. Jens Wauters is ondertussen analist bij een hefboomfonds en Jiri Taecke werkt bij een private-equityfonds. Beiden kijken tevreden terug op het parcours van LBC. "Elke zomer is er een drink in Londen voor mensen die dankzij LBC in de City werken. De groep wordt almaar groter. Degenen die na hun loopbaan in Londen naar België terugkeren, nemen een berg kennis en ervaring mee, en verrijken daarmee de Belgische financiële sector", stelt Jens Wauters.