Hoe kiest u een sterk wachtwoord?

Voor het gebruik van zowat elke webdienst of cloudtool hebt u een wachtwoord nodig. Een van de meest gebruikte toegangscombinaties wereldwijd is nog altijd het niet al te cryptische '123456'. U doet toch beter?

Een wachtwoord moet moeilijk te voorspellen zijn door anderen. Kies dus niet zomaar voor de naam van uw huisdier of de geboortedatum van uw kind. Want zulke informatie ligt vaak ergens te grabbel op het internet, bijvoorbeeld op sociale netwerken zoals Facebook. Door allerlei letters, hoofdletters, cijfers, leestekens en symbolen (dollarteken, ampersand, vraagteken, ...) door elkaar te gebruiken, creëert u minder voor de hand liggende combinaties. Ook de lengte speelt een belangrijke rol: elk extra karakter verlengt de tijd die nodig is om uw wachtwoord te achterhalen exponentieel.

