Door de lage vergoeding op spaarboekjes zoeken veel mensen naar alternatieven. Je kunt je eigen geld beleggen of een financieel adviseur inschakelen. Enkele tips.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten de jongelui graag zelf aan het woord. Stefanie Huybrechts is een FIRE-adept en werkt in de financiële sector.

Als voormalig beleggingsadviseur is het me meer dan eens overkomen dat ik getest werd door mijn cliënten. Ik ging ook zelf regelmatig 'undercover' bij mijn concullega's, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de markt en de aangeboden producten. Ik heb dus aan beide kanten van de tafel gezeten. Profiteer van mijn ervaringen.

Voor het gesprek

Ga voorbereid

Het kan geen kwaad je op voorhand te verdiepen in het jargon van je adviseur door een of enkele beleggingsboeken vast te pakken.

Maak afspraken bij meerdere banken

Het is verleidelijk je huisbankier te contacteren, maar het is verstandig je oor bij verschillende partijen te luisteren te leggen.

Tijdens het gesprek

Stel de juiste vragen

Peil naar de persoonlijke beleggingsfilosofie en strategie van de adviseur. Hoe ziet hij of zij de toekomst? Welke sectoren zullen belangrijk zijn? Let op de manier waarop de financieel adviseur praat over beleggen. Je zoekt iemand met een passie voor het vak. Je adviseur moet hoogte zijn van het financiële nieuws en de ontwikkelingen in vermogensbeheer.

Als er een grote afwijking is tussen wat een adviseur je aanraadt en wat hij zelf doet, dan is dat een slecht voorteken.

Geen woorden maar daden

Tijdens een van mijn undercovergesprekken vroeg ik de adviseur naar zijn persoonlijke portefeuille. Hij zei dat hij enkel aandelen kocht voor de korte termijn, omdat hij geen idee had hoe hij op de lange termijn moest beleggen. Hij investeerde alleen in fondsen, omdat hij het beleggen liever overliet aan de experts. Dat maakte geen al te beste indruk. Als er een grote afwijking is tussen wat een adviseur je aanraadt en wat hij zelf doet, dan is dat een slecht voorteken.

Let op de kosten

Vraag niet alleen welke fondsen je moet kopen, maar ook wanneer je ze moet verkopen. Het juiste antwoord is 'nooit, tenzij je het geld nodig hebt'. Het foute antwoord is dat je winst moet nemen bij een bepaald percentage winst. Beleggen doe je voor de lange termijn. Elke keer dat je koopt of verkoopt, betaal je kosten. Laag kopen en hoog verkopen werkt niet. Niemand kan de toekomst voorspellen. Je rendement hangt vooral af van hoelang je blijft. Hoe langer je beleggingshorizon, hoe kleiner het risico dat je veel geld verliest.

Na het gesprek

Vergelijk voorstellen

De jongste jaren hebben veel banken zich toegelegd op profielfondsen, die een mix van activa bieden afhankelijk van het profiel van de klant. Ze kunnen variëren van conservatief, met 20 procent aandelen en 80 procent obligaties, tot dynamisch met tot 100 procent aandelen. Het voordeel is dat je fondsen met dezelfde activaverdeling gemakkelijk kunt vergelijken.

Met de ISIN-code van het fonds kun je op morningstar.be een vergelijkend onderzoekje doen. Die unieke code begint met een landcode zoals NL, BE of IE gevolgd door tien cijfers. Vul de code in, klik op de grafiek van het fonds, en je kunt meteen zien hoe het zich verhoudt tot een benchmark of een maatstaf. Daarna kun je met de knop 'vergelijk' andere fondsen toevoegen. Vergelijk altijd over een langere periode.

