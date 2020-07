Er is een nieuwe prijsbreker in spaarboekjesland, Aion. De internetbank stunt door de vergoeding op haar Extended-spaarrekening op te trekken tot 1 procent ofwel dubbel zoveel als de achtervolgers in het spaarklassement.

De digitale bank Aion is in februari herrezen uit de as van Banca Monte dei Paschi België. De bank werkt met een Belgische banklicentie en dus vallen de spaarboekjes onder de Belgische depositogarantieregeling. Spaargeld wordt tot 100.000 euro per klant gedekt door het Belgische beschermingsfonds.

...

De digitale bank Aion is in februari herrezen uit de as van Banca Monte dei Paschi België. De bank werkt met een Belgische banklicentie en dus vallen de spaarboekjes onder de Belgische depositogarantieregeling. Spaargeld wordt tot 100.000 euro per klant gedekt door het Belgische beschermingsfonds.Aion pakt uit met een totale vergoeding van 1 procent op een spaarboekje. Een stunttarief, want de twee hoogste bieders op de spaarmarkt op Aion na (bpost en MeDirect) bieden 0,55 procent en beperken bovendien de maandelijkse stortingen tot 500 euro per maand. Het is al een hele tijd geleden dat een Belgische bank haar spaarders nog zoveel te bieden had. Die 1 procent is wel voor 90 procent opgebouwd uit getrouwheidspremie, die pas na een jaar verworven is en bij het afsluiten van het daaropvolgende kwartaal betaald wordt. Als spaarders hun geld voor de afloop van de getrouwheidsperiode nodig hebben, vallen ze terug op een basisrente van 0,1 procent. Er zijn spaarrekeningen op de Belgische markt te vinden met een iets hogere basisrente, bijvoorbeeld bij bpost Bank, NIBC, MeDirect en Santander Consumer Bank, maar ze zijn dun gezaaid. Voor mensen die twijfelen of ze hun spaargeld een jaar lang onaangeroerd kunnen laten, zijn die boekjes echter een betere optie.De bank werkt met abonnementen. De Extended-spaarrekening is enkel beschikbaar voor Premium-klanten die 19 euro per maand aan abonnementskosten betalen. De brutovergoeding van 1 procent valt daardoor terug tot een nettovergoeding van 0,77 procent voor wie 100.000 euro op een Extended-rekening zet. Daarmee staat Aion nog altijd bovenaan de rangschikking met hoogrentende spaarboekjes.Voor kleinere bedragen zoals 25.000 euro verschrompelt die vergoeding na aftrek van de maandelijkse abonnementskosten echter tot 0,09 procent. En dan zijn er misschien wel betere deals te vinden. Het probleem is dat het aanbod van de bank moeilijk te vergelijken valt met dat van de klassieke banken. Aion belooft namelijk zijn klanten dat ze door een beter rendement op beleggingen en besparingen op allerlei facturen het volledige abonnementsgeld terugverdienen.De digitale bank komt ook op de proppen met een 'geld terug'-garantie, waarmee ze belooft het verschil tussen de besparingen en de abonnementskosten bij te passen. Als de bank die belofte waarmaakt, dan blijft er van de brutovergoeding van 1 procent ook netto 1 procent over.Aion Extended is een gereglementeerde spaarrekening. Eind mei stond er een recordbedrag van 289,5 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes van alle Belgische banken. Vooral in de lockdown-maanden april (1,6 miljard) en mei (4,25 miljard) is er veel gespaard in ons land.Het gaat om spaarrekeningen waar het geld minstens een basisrente van 0,01 procent opbrengt en een getrouwheidspremie van 0,1 procent. Die basisrente tikt vanaf de eerste dag aan, de premie pas na 365 dagen 'getrouwheid' aan de bank. De intresten van deze gereglementeerde spaarrekeningen zijn tot een plafond van 990 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dat plafond worden de inkomsten belast tegen een verminderd tarief van 15 procent.