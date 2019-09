analyse

Hoe een drone-aanval in Saoedi-Arabië de Belgische consument raakt

Een hogere olieprijs is slecht nieuws voor de Belgische gezinnen, die bijna 15 procent van hun gezinsbudget uitgeven aan verwarming, elektriciteit en transport. 'Als we daarvoor meer moeten betalen, houden we minder over voor andere zaken', vatten economen het samen.

Drone-aanval op olievelden in Saoedi-Arabië © reuters

Een vat olie uit de Noordzee kost vandaag 66,5 dollar per vat, ruim 10 procent meer dan eind vorige week. In de eerste handelsuren ging de olieprijs zelfs even 20 procent hoger. Een drone-aanval legde dit weekend de helft van de productie van de oliestaat Saoedi-Arabië lam, en dus ook 5 procent van de wereldwijde productie.

