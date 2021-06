Om hun winst veilig te stellen en hun klanten tevreden te houden, moeten de banken een digitale transformatie ondergaan. Private banken kunnen die versnellen door het op een akkoordje te gooien met technologiebedrijven die actief zijn in vermogensbeheer.

De vermogensbeheerders moeten en kunnen innovatiever zijn, concludeerde het adviesbureau Deloitte nog voor de pandemie toesloeg. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een doorbraak te forceren. De millennials geboren tussen 1980 en 2000 maken de helft van het personeel uit en hebben een groeiend aandeel in het klantenbestand. Aan financiering is geen gebrek: technologiebedrijven die actief zijn in vermogensbeheer haalden in 2020 een recordbedrag van 3,7 miljard dollar op. Sommige van die zogenoemde fintechspelers zijn essentieel geworden, zoals de Britse neobank Revolut, die 15 miljoen klanten bereikt, of de Amerikaanse tradingapp Robinhood, met 13 miljoen beursrekeningen.

Door de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is er ook geld naar Europa gerepatrieerd. Om de winstgevendheid op peil te houden én de klantentevredenheid te verbeteren, zijn forse investeringen in de digitale transformatie nodig. Over het algemeen doen de Belgen het niet slecht in internationale rankings van digitale bankdiensten. In de Digital Banking Maturity-ranglijst van Deloitte bezette België eind 2020 de derde plaats van 39 landen. Maar Deloitte ziet een groeiende kloof tussen de digitale kampioenen en de achterblijvers, en het wijst op enkele zwakke punten. Zo zijn de digitale oplossingen van de Belgische banken vooral gericht op onlinebanking, terwijl klanten almaar meer mobiel willen bankieren. Om hun digitale transformatie te versnellen zoeken de banken partners onder de fintechspecialisten. BNP Paribas Fortis is sinds 2017 een referentieaandeelhouder van Gambit Financial Solutions. Het lanceerde dankzij dat partnerschap vorige zomer de beleggingsrobot Lucy voor de klanten van BNP Paribas Fortis en Hello Bank. De Belgische marktleider heeft ook aandelen in Guisquare, waardoor hij het patrimoniumplatform Pax Familia aan zijn klanten kan aanbieden. "Pax Familia is een digitaal platform waarmee je een dynamische kijk kunt houden op je hele vermogen en waarmee je alle documenten die ermee verband houden kunt bewaren", legt general manager Stéphane Vermeire uit. De bank probeert "de weg naar de klant opnieuw uit te vinden met innovatieve oplossingen", aldus Vermeire. Hij noemt nog twee voorbeelden: "MyExperts is een informatieve site voor investeringen en vermogensbeheer, en Serenity geeft advies aan private-bankingklanten." De moeder BNP Paribas bezit drie incubators voor fintechspelers over de hele wereld en werkt samen met spelers als Apple Pay en Google Pay.Belfius kondigde begin dit jaar een partnerschap aan met Proximus, om de mobiele bank Banx te lanceren. De grootbank werkt ook samen met Planet First Partners, een platform voor beleggingen met impact van Frédéric de Mévius en Alexander de Wit (beiden ex-Verlinvest). Lombard Odier heeft "een langdurige verbintenis met scholen en onderzoeks- en innovatiecentra, zoals de École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en een belang in Taurus, een Zwitserse fintech die oplossingen ontwikkelt voor digitale activa en blockchain", zegt Geoffroy De Ridder. De Zwitserse private bank werkt ook samen met andere fintechspelers, zoals Comply, NetGuardians en Wecan, die ook actief zijn in blockchain. Die technologie, die samen met de virtuele munt bitcoin ontstaan is, biedt veel kansen in de banksector voor het opslaan en veilig delen van informatie en door de snelheid van de financiële stromen. De traditionele spelers noemen die fintechspelers partners. "Maar Easyvest is meer een concurrent", vindt Matthieu Remy, de CEO en oprichter van de Belgische wealthtech of digitale vermogensbeheerder die in 2015 is opgestart. "We zijn een modern alternatief voor de traditionele instellingen. Sinds 2015 genereert Easyvest gemiddeld 2 procent extra rendement per jaar in vergelijking met de patrimoniale fondsen van de grote Belgische banken. Dat is te danken aan onze passieve investeringsstrategie, die de markt volgt in plaats van ze te proberen verslaan, en aan onze lagere operationele kosten. Wij hebben geen luxekantoren en organiseren geen privéfeesten." Easyvest maakt uitsluitend gebruik van beursgenoteerde indexfondsen of trackers. "We beheren het geld van bijna 1000 gezinnen, 55 miljoen euro, met de hulp van een algoritme dat op Harvard University is ontwikkeld." Dat algoritme is gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie van Harry Markowitz en William Sharpe, die de Nobelprijs economie wonnen in 1990. Die theorie stelt dat beleggers bij eenzelfde potentieel rendement zullen kiezen voor de portefeuille met het minste risico of de minste schommelingen in waarde. Ook andere digitale spelers in vermogensbeheer gebruiken die theorie, zoals Keyprivate van Keytrade Bank. Naast trackers op aandelen en obligaties gebruikt Keyprivate ook trackers op grondstoffen (goud en metalen) en valuta. Er is ook een investeringscomité met experts die de financiële markten volgen en mee waken over de balans van de portefeuilles.