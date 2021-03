Tijdens de Week van het Geld vraagt Trends aan mensen die dag in dag uit met geld en economie bezig zijn, welke boeken hen het meeste inzicht hebben verschaft over geld en het geldsysteem.

"Mijn inzichten daarover zijn vooral gevormd tijdens het schrijven van mijn boek De Geldmakers dat over de Nationale Bank van België (NBB) gaat", zegt Véronique Goossens, de hoofdeconoom van Belfius. "Daarvoor heb ik tal van rapporten van de Nationale Bank en andere internationale instellingen doorploegd. Eentje dat eruit springt is een boek uit de archieven van de Nationale Bank: Oorlog en Monetaire Politiek van Herman van der Wee en Monique Verbreyt. Over beleggen springt Iedereen Belegger van Pierre Huylenbroek eruit."

Waarom dat boek? Welke inzichten heeft het u gebracht die u voordien niet had? Waarom zijn die belangrijk?

VÉRONIQUE GOOSSENS. "Oorlog en Monetaire Politiek vertelt het verhaal van de Nationale Bank tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over de omzwervingen die onze goudvoorraad toen heeft gemaakt. En over hoe de Nationale Bank het land is uitgevlucht en een speciale bank heeft opgericht om de economie en de handel met de Duitsers draaiende te houden. Het is een fantastisch historisch naslagwerk dat bijna als een roman leest.

"We associëren oorlog vaak met menselijke drama's en de politieke verwikkelingen en minder met bijvoorbeeld de rol van een centrale bank daarin. Het is echter een interessante periode om te leren begrijpen wat geld is, wat het zijn waarde geeft en hoe het bancaire systeem werkt.

"Het boek van Pierre Huylenbroek heeft me duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om rationeel en systematisch te beleggen. Veel beleggers laten zich drijven door emotie. Dat boekt toont hoe je dat vermijdt, door heel concreet vooraf een aantal regels op te stellen en die altijd te volgen, los van wat de beurzen doen en het gevoel dat je daarbij hebt."

Hoe heeft dat uw kijk op geld en het geldsysteem veranderd?

GOOSSENS. "Het boek van Van der Wee en Verbreyt heeft me samen met een aantal onderzoeksrapporten echt duidelijk gemaakt hoe het financiële systeem in feite een parallel systeem is aan de echte economie, hoe dat werkt en welke rol banken daarin spelen. We spreken almaar van geld bijdrukken, terwijl het gaat om bankreserves. Pas wanneer die door commerciële banken in leningen worden omgezet, komt er nieuw geld in de economie.

"Het heeft me ook het onderscheid duidelijk gemaakt tussen cash geld, het digitale geld op onze bankrekeningen en de bankreserves."

Welke rol heeft dat in uw loopbaan gespeeld?

GOOSSENS. "Door mijn boek te schrijven en er zoveel over te lezen heb ik een goed zicht gekregen op hoe het monetaire beleid werkt en dat is cruciaal om een oordeel te kunnen vormen over de staat van de economie. Het helpt me ook om nieuwe ontwikkelingen, zoals een digitale centrale bankmunt, te begrijpen en het belang daarvan in te schatten. Daarbij is belangrijk stil te staan wat die zijn waarde zal geven, hoe die kan bijdragen aan de financiële stabiliteit, welke rol privacy speelt en hoe je banken in dat plaatje schuift.

"Daarnaast vind ik het als hoofdeconoom van een bank belangrijk om een visie te hebben op beleggen. Er staat massaal veel geld op de Belgische spaarboekjes, maar dat is niet altijd de beste beslissing voor spaarders. Geld dat je kunt missen, kun je het best beleggen."

Hebben die boeken een rol gespeeld in uw persoonlijk leven?

GOOSSENS. "Ik heb voor mezelf een beleggingsstrategie uitgestippeld. Ik heb een beleggingshorizon van minstens twintig jaar, dus kies ik ervoor om volledig in aandelen te beleggen. Ik vind het ook belangrijk om dat in sectoren en thema's te doen ik belangrijk vind, zoals duurzaamheid en technologische vooruitgang."

